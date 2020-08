Euronics travolge Unieuro e MediaWorld con una campagna promozione Svuota Negozio davvero molto interessante, attiva solamente in determinati punti vendita fino al 19 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

La prima cosa da sapere, quando si parla di Euronics, e più in generale anche di Trony, riguarda la limitazione generale in termini di disponibilità sul territorio dei prezzi bassi. La soluzione corrente non è attiva ovunque, né sul sito ufficiale, ma risulta essere fruibile solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Nova.

Da segnalare, se interessati, la presenza del Tasso Zero, l’occasione perfetta per rateizzare il pagamento dei prodotti effettivamente acquistati, ovviamente senza interessi.

Sul nostro canale Telegram ufficiale potete trovare le migliori offerte Amazon e ricevere anche tantissimi codici sconto completamente gratis.

Volantino Euronics: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi del volantino Euronics sono rappresentati dai top di gamma del periodo, spicca fra tutti l’incredibile Samsung Galaxy S20, ufficialmente acquistabile alla modica cifra di 649 euro, assolutamente in versione no brand con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Questo era sicuramente il prezzo più invitante, ciò però non sta a significare che non siano presenti altre buone offerte; gli interessati potranno infatti affidarsi a Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite, Motorola One Macro, Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9 e Note 9 Pro, Oppo Find X2 Lite o Samsung Galaxy A10s.

Tutti gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici del socio Nova, non altrove in Italia, i dettagli sono disponibili qui sotto come galleria fotografica.