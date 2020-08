Esselunga propone al pubblico italiano una campagna promozionale condita da offerte con i prezzi più pazzi dell’intero mese, proprio a partire dall’idea che le riduzioni discusse sono lanciate direttamente da un supermercato, e non da un rivenditore di elettronica “ufficiale”.

I prodotti in promozione sono davvero molti, ricalcano quanto di buono abbiamo già visto in passato, promettendo svariate versioni no brand con annessa la solita garanzia legale che prevede la possibilità di riparare ogni difetto di fabbrica direttamente in negozio, senza costi aggiuntivi, per tutti i 24 mesi successivi alla data di acquisto.

Volantino Esselunga: grande risparmio per ogni utente

L’utente che vorrà approfittare di uno dei prodotti elencati nel volantino Esselunga, dovrà prima di tutto recarsi personalmente in negozio, data l’impossibilità di accesso agli stessi sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Compreso il punto più importante, potrà comunque pensare di mettere le mani su un incredibile Apple iPhone 11, attualmente in vendita alla modica cifra di 799 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre, se considerate che stiamo parlando della versione da 128GB di memoria interna, almeno per quanto riguarda i negozi fisici.

Se interessati invece al mondo Android, le alternative sono decisamente più economiche, contano infatti soluzioni che non superano i 249 euro, fermandosi al massimo sul Samsung Galaxy A41, attraversando nel contempo Huawei Y5p o Oppo A9 2020.

Il volantino Esselunga è disponibile, salvo esaurimento scorte anticipato, in ogni punto vendita in Italia, lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.