Il mondo dell’e-Commerce è sicuramente uno dei più conosciuti e famosi di tutto il web, sui siti dedicati infatti è possibile trovare praticamente ogni prodotto desiderato ad un prezzo decisamente più conveniente, i più famosi al mondo sono ovviamente Amazon ed e-Bay, con quest’ultimo che ha preso il palcoscenico del web molto tempo prima di Amazon e vanta un a platea di utenti davvero vastissima.

Ovviamente gli utenti presenti sul noto sito di vendita online si dividono tra acquirenti e venditori, con i primi che contattano i secondi tramite il loro annuncio per effettuare un acquisto.

Spesso capita però che appunto gli acquirenti siano vittime di truffe ben ingegnate per ingannarli e spingerli ad effettuare un acquisto di un prodotto che probabilmente non arriverà mai, uno dei pericoli dell’e-Commerce è infatti quello di incappare in truffe create per spingere gli utenti in errore e a versare denaro senza ricevere nulla in cambio, vediamo i dettagli.

Truffe, come avvengono e come evitarle

La truffa è un illecito che avviene quando un soggetto induce taluno in errore tramite raggiri o artifici portando a sé un ingiusto profitto e un danno alla vittima, quindi avviene attraverso la messa in scena di una situazione in realtà diversa da quella reale, sfruttando nel caso delle vendite online descrizioni falsate di prodotti o raggiri legate al metodo di pagamento.

Nel caso specifico di e-Bay quindi, nel caso doveste acquistare un prodotto da un venditore esterno, in caso di arrivo di un prodotto diverso dalle specifiche indicate sarete a tutti gli effetti vittime di truffa, quindi innanzitutto leggete attentamente quanto scritto nella descrizione e magari informatevi su colui che lo vende, verificando magari l’esistenza effettiva di una azienda dietro al venditore.

Un’altro modo di truffare è quello legato al metodo di pagamento, spesso infatti i venditori truffaldini si mettono in contatto con gli ignari utenti proponendo loro come metodo di pagamento un bonifico bancario o anche una ricarica PostePay (metodi sconsigliatissimi), i quali ovviamente non avranno come seguito l’invio del prodotto desiderato.

Arriviamo al punto clou della questione, come proteggersi da queste truffe ? Un metodo generale e oggettivo purtroppo non c’è, in tema di acquisti online la parola d’ordine è sempre “Prevenzione“, avere un occhio scettico infatti è essenziale per evitare di essere derubati.

Quando vi recate sulla pagina dedicata ad un prodotto fate attenzione a tutti i dettagli che potete carpire, anche la semplice descrizione troppo “Casereccia” di ciò che volete acquistare può fare da sentore di una possibile truffa, cosa a cui ovviamente la presenza di strani metodi di pagamento consigliati dal venditore altro non fa aumentare il sospetto della non affidabilità dello stesso.

In definitiva l’attenzione è l’unica vera arma, diffidate dei venditori senza un curriculum e un palmarés di livello alle spalle e soprattutto usate metodi di pagamento affidabili, PayPal e contrassegno su tutti.