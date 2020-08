In rete ne stiamo leggendo davvero di tutti i colori, alcuni siti internet pubblicano articoli spaventosi in cui affermano che ogni utente dovrà cambiare televisore a causa del DVB T2, peccato che la notizia non sia sostanzialmente corretta al 100%.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 non sarà immediato, avverrà giustamente a tappe, al 31 dicembre 2021 verrà attivata la codifica MPEG 4, compatibile con i vecchi modelli DVB T, per poi entrare in vigore il DVB T2 con HEVC al 30 giugno 2022 su tutto il territorio nazionale.

Gli utenti hanno ancora molto tempo a disposizione per “mettersi in regola” e riuscire a proseguire nella visione dei canali preferiti. Se nutrite dubbi sulla compatibilità del vostro modello, sono disponibili test ufficiali che vi aiuteranno a mettere il cuore in pace una volta per tutte.

DVB T2: i test ufficiali per capire la compatibilità

La prima cosa da sapere riguarda i modelli di televisori venduti a partire da Dicembre 2017, il Governo ha imposto una legge che obbligava i produttori a commercializzare device compatibili con il DVB T2, di conseguenza se avete acquistato un modello a partire da tale data, sappiate che sicuramente sarà compatibile con il nuovo standard.

Nel caso in cui nutriste ancora dei dubbi, non dovete fare altro che posizionarvi su uno dei canali 100 o 200, se visualizzate il messaggio TEST HEVC MAIN 10 (scritta blu su un quadrato bianco), allora potete dormire sonni tranquilli. Per una situazione differente dalla suddetta, sappiate che sarete costretti ad acquistare un nuovo modello di televisore o aggiungervi un decoder esterno.