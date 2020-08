Carrefour è strepitosa, in questa prima settimana del mese di Agosto l’azienda è riuscita a lanciare un volantino incredibilmente vario ed interessante, tramite il quale permette al cliente di risparmiare moltissimo sull’acquisto di diversi tipi di prodotti.

Il focus principale è stato applicato ovviamente sugli smartphone, qui si possono scovare buoni prezzi, applicati però solo ed esclusivamente a modelli appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. E’ importante ricordare, infatti, che il più allettante non supera i 400 euro, viene individuato nello Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone dalla qualità sopraffine per la richiesta finale di vendita, grazie anche alla presenza della connettività 5G.

Volantino Carrefour: occasione imperdibile con tantissimi sconti

Il volantino Carrefour ovviamente non si ferma al suddetto prodotto, ma amplia le possibilità di acquisto arrivando anche verso altri modelli Android ancora più economici, il cui prezzo quindi non supera i 300 euro. Tra i migliori non possiamo che annoverare Huawei P Smart 2019, Alcatel 1 SE, Samsung Galaxy A51, per finire poi con un buonissimo Samsung Galaxy A20e.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati esclusivamente nei punti vendita in Italia, ricordiamo infatti che non è presente la possibilità di approfittare degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale dell’azienda. Per avere un’idea della campagna promozionale discussa nell’articolo, poco sotto abbiamo inserito tutte le pagine del volantino nel dettaglio, come galleria fotografica.