Il nuovo Decreto Rilancio 2020 ha permesso al Governo Italiano di introdurre molteplici bonus tra cui anche il tanto apprezzato Bonus Mobilità. Quest’ultimo, come ben sappiamo, permetterà a tutti i cittadini Italiani di ricevere un sostanzioso rimborso sulla spesa per l’acquisto di una bici oppure di un monopattino elettrico.

I fondi stanziati per il suddetto bonus ammontavano inizialmente a circa 120 milioni di euro ma, considerata la grande risposta dei cittadini, quest’ultimo è stato prontamente incrementato. Il pericolo per la corsa allo sconto, quindi, sembra essere definitivamente scampato ma, ad oggi, l’intero paese non attende altro che il rilascio del nuovo servizio promesso dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Bonus Mobilità: l’app per richiederlo è sempre più vicina

Come accennato precedentemente, quindi, sono molteplici le novità che interessano il nuovo Bonus Mobilità. La prima in assoluto riguarda quindi l’incremento dei fondi stanziati da parte del Governo Italiano che, di fatto, passano dai 120 milioni iniziali a ben 220 milioni di euro. Ciò, quindi, permetterà di accontentare tutti i cittadini che, nelle ultime settimane, hanno acquistato un mezzo eco-sostenibile.

Per quanto riguarda la vera e propria erogazione del bonus, quest’ultima verrà divisa in due fasi. La prima fase, dunque, permetterà ai consumatori Italiani di inserire la fattura relativa all’acquisto di una bici, oppure di un monopattino elettrico, all’interno dell’apposita piattaforma.

Nella fase 2, invece, sarà possibile ottenere lo sconto direttamente in negozio, acquistando quindi uno dei mezzi sopracitati e pagando solamente il 40% della spesa totale. Come ben sappiamo, infatti, il bonus Mobilità prevede uno sconto del 60% fino ad un massimo di ben 500 euro.