Per migliorare WhatsApp bisogna rilasciare spesso degli aggiornamenti, i quali non sono di certo poco frequenti. Ogni mese infatti c’è un nuovo update che arriva sulla piattaforma di messaggistica, anche se talvolta gli utenti non ne capiscono il motivo. Per far funzionare ogni aggiornamento a dovere è chiaro che debbano essere presenti anche degli smartphone abbastanza performanti.

Ci sono pertanto delle caratteristiche minime da rispettare, ed è proprio per questo che WhatsApp ogni anno aggiorna la sua lista di supporto. In questo modo vengono estromessi tutti gli smartphone definiti obsoleti come durante lo scorso mese di febbraio.

WhatsApp, ecco perché diversi telefoni più datati non funzionano più con la nota applicazione