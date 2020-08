Prima di iscriversi ad una qualsiasi applicazione, come ad esempio può essere WhatsApp, tanti utenti poco esperti nel settore provano a capire tutto ciò che vi ruota intorno. Tali piattaforme sono infatti in grado di semplificare qualsiasi tipo di operazione, anche se talvolta può capitare qualche piccolo inconveniente. Soprattutto durante gli scorsi anni sono state tante le segnalazioni da parte del pubblico in merito a truffe e spionaggio.

Soprattutto quest’ultimo è risultato motivo di veri e propri problemi per i diversi utenti, i quali hanno scoperto che qualcuno ficcava il naso nelle loro chat. C’è anche da dire che tutte le applicazioni che prima permettevano di spiare WhatsApp adesso non funzionano più. L’applicazione è stata infatti in grado di debellare tutti gli applicativi in grado di effettuare questo tipo di operazioni. Durante le ultime ore però qualcuno avrebbe segnalato una nuova piattaforma.

WhatsApp, gli utenti possono spiare i movimenti di chiunque semplicemente utilizzando un’app

Avere la soglia dell’attenzione è sempre molto alta ed obbligo nel momento in cui ci si rapporta a piattaforme di messaggistica. Soprattutto se non siete ancora esperti bisognerà chiarirvi qualsiasi dubbio, proprio per non incappare in problematiche di vario genere.

Durante le ultime ore qualcuno avrebbe segnalato la presenza di una nuova piattaforma in grado di spiare i movimenti. Si tratta di Whats Tracker, applicazione gratuita che offre l’opportunità di ricevere una notifica quando la persona spiata entra o esce da WhatsApp. Ovviamente non ci sono problemi con la legge visto che questa applicazione non va a spiare le chat private, per cui è utilizzabile tranquillamente.