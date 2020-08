La Special 50 Digital Edition di casa Vodafone è sicuramente una delle migliori promozioni in circolazione, proprio perché in grado di garantire all’utente finale l’accesso ad una lunghissima serie di contenuti dai prezzi estremamente ribassati, almeno rispetto alle dirette concorrenti.

All’interno dell’offerta scoviamo un bundle decisamente completo e soddisfacente, corrispondente per l’esattezza a 50 giga di internet alla velocità massima di 600Mbps in download (naturalmente con smartphone abilitato), affiancati da illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chi si vuole, per concludere poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Il costo fisso è sicuramente uno dei suoi punti di forza, corrisponde per l’esattezza a soli 7 euro al mese, da corrispondere tranquillamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. All’utente non verrà assolutamente richiesto il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito, se verrà proposto è da ritenersi solamente un plus, una comodità in più che aiuterà a non dover continuamente ricaricare la SIM.

Passa a Vodafone: chi può accedere alla promozione

Accedere alla promozione solamente in determinate occasioni, primo fra tutti il contatto diretto da parte dell’azienda tramite call center o SMS informativo. In caso contrario la Special 50 Digital Edition viene distribuita in forma operator attack, quindi attivabile solamente con portabilità del numero telefonico originario, previa provenienza da Iliad o da un MVNO.

I costi iniziali da sostenere corrisponderanno per l’esattezza a 10 euro, necessari proprio per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui portare il proprio numero. La richiesta dovrà sempre e soltanto essere presentata nei punti vendita in Italia.