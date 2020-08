Unieuro propone un volantino Fuoritutto che nasconde al proprio interno offerte davvero assurde, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di tantissimi prezzi bassi e sconti speciali, tutti applicati sui migliori prodotti in circolazione.

L’occasione è ghiottissima, se considerate comunque che gli acquisti possono essere effettuati anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria, infatti le spedizioni sono gratuite su ogni ordine superiore ai 49 euro, senza limitazioni sulle categorie merceologiche coinvolte. Coloro che sceglieranno questa strada, lo ricordiamo, potranno anche ricevere un extra-sconto del 5% sull’intero catalogo, la riduzione verrà applicata direttamente nel carrello, non prima.

Scoprite le offerte Amazon e sopratutto ricevete tantissimi codici sconto gratis, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: le occasioni sono davvero interessanti

Gli smartphone sono sempre il fulcro centrale di tutte le campagne promozionali, anche Unieuro non si allontana da quanto siamo solitamente abituati a vedere, riuscendo a proporre al pubblico un ottimo Samsung Galaxy S20+ alla cifra di 779 euro, in parallelo con lo Huawei P30 Pro, il modello dell’anno passato, acquistabile a 569 euro. Le proposte sono sicuramente invitanti ed alla portata praticamente di tutti, ricordiamo che sono entrambi disponibili in versione no brand.

Scendendo leggermente nel prezzo finale di vendita incrociamo l’LG Velvet, lo smartphone da 549 euro che promette prima di tutto una estetica unica nel suo genere, nonché comunque una qualità superiore alle aspettative.

Le offerte del volantino Unieuro ovviamente non si fermano qui, se volete scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale, il consiglio è di aprire subito le pagine inserite nell’articolo.