Trony riesce a sopraffare le altre aziende del settore della rivendita di elettronica con il lancio di un volantino in grado di racchiudere al proprio interno una lunghissima serie di prezzi e di sconti fortemente interessanti.

I consumatori che vorranno approfittare dello Svuotatutto dovranno necessariamente recarsi in uno dei negozi della regione Campania, entro e non oltre il 19 agosto 2020. In caso contrario non potranno accedere agli stessi prezzi indicati nell’articolo, data la non presenza sul sito ufficiale dell’azienda.

Scoprite i codici sconto Amazon ricevendoli direttamente sul vostro smartphone tramite l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: tantissimi sconti e prezzi bassi per tutti

Il volantino Trony racchiude una lunga serie di offerte applicate direttamente sugli smartphone, tra queste spiccano gli ottimi prezzi sui top di gamma di casa Samsung, quali sono Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. I 699 euro richiesti per la “versione base” sono assolutamente invitanti, il risparmio è notevole anche nell’eventualità in cui si decida di avvicinarsi al Galaxy S20+, in questo caso la richiesta finale sarà di 799 euro.

Per quanto riguarda la fascia media del mercato, sono presenti davvero una infinità di modelli, tra questi troviamo Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy A51, Huawei P Smart 2020, Oppo A91, Oppo A52, Oppo Find X2 Lite, Huawei Y6 2019, Huawei P40, Huawei P30 Lite, P40 Lite e similari.

Gli acquisti, come specificato, possono essere completati solamente nei punti vendita nella regione Campania, è presente anche la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato direttamente tramite il proprio conto corrente bancario.