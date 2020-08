L’estate, come sottolineato dagli esperti, non deve far passare in secondo piano l’emergenza Coronavirus. La circolazione del Covid in Italia, anche se ridotta, è ancora presente. Per questa ragione, nonostante l’allentamento delle norme di distanziamento, tanti italiani saranno sempre chiamati alle attività di smart working e di didattica online anche nelle prossime settimane. Anche per questa ragione TIM conferma la sua valida offerta chiamata eLearning per tutto Agosto.

TIM e la eLearning Card: Giga illimitati per tutte queste applicazioni

L’iniziativa di TIM si rivolge in particolar modo a lavoratori e studenti. Attivando questa promo, gli utenti avranno a loro disposizione Giga senza limiti e completamente gratis da utilizzare per le principali applicazioni legate a smart working e didattica online.

Con eLearning Card gli utenti potranno utilizzare servizi come Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams senza consumare il traffico già previsto con la propria ricaricabile di riferimento.

L’attivazione di questa particolare promozione di TIM sarà completamente a costo zero. Tutti gli utenti interessati, ai fini dell’attivazione, dovranno collegarsi all’apposito portale TIMparty ed effettuare in login con i propri dati personali. Una volta effettuato il login si dovrà cercare l’iniziativa eLearning Card nell’apposita sezione VANTAGGI TIM. Una volta attivata la promozione sarà subito disponibile all’utilizzo.

Questa promozione, anche se le attività didattiche saranno ferme nel mese di Agosto, continuerà ad essere presente per tutti gli interessati. L’offerta di TIM nasce da una partnership diretta del provider italiano con il Ministero dell’Istruzione, con gli istituti universitari e con le principali aziende hi-tech.