Se hai mai desiderato un altro modo per mettere la tua faccia su tutti i tuoi selfie Snapchat, è arrivato il tuo momento. L’app sta lanciando Cameos Stickers, una nuova funzionalità che ti consente di decorare i tuoi scatti con adesivi animati del tuo viso.

Snapchat ha introdotto la versione originale di Cameos a dicembre. La funzionalità in questione è stata descritta come un ‘deepfake più amichevole’ perché consente agli utenti di inserire il proprio volto direttamente nelle GIF animate.

Snapchat ha già aggiornato la sua funzionalità

Sembra che la società Snapchat sta sviluppando questo nuovo filtro per attirare gli utenti che hanno perso il loro interesse in TikTok e altre applicazioni di registrazione video. Tuttavia, questa nuova funzionalità è disponibile solo per mappare volti umani e non supporta animali o altre creature.

Ora Snapchat sta espandendo la funzionalità per tutti gli utenti. Invece di GIF che possono essere condivise solo all’interno delle chat, puoi aggiungere il tuo viso agli adesivi animati che possono essere inseriti direttamente nei tuoi scatti. Ci sono già un paio di centinaia di adesivi tra cui scegliere ma, come Bitmoji, l’azienda prevede di aggiungerne altri ogni settimana.

Per alcuni utenti, la funzione è un’alternativa più realistica a Bitmoji. Dunque, se i tuoi Bitmoji standard iniziano ad annoiarti, i cosiddetti ‘cameo’ potrebbero divertirti ancora un pò. Purtroppo, Cameos è compatibile solo con i volti umani e provare a trasformare i tuoi gatti o cani in adesivi cameo ti darà sempre esito negativo. Snap ha confermato che al momento non esiste una versione di Cameos adatta ai gatti ed altri animali, anche se probabilmente il team di sviluppo lo introdurrà presto.