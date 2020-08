Smartphone di valore: tenete in mente questi modelli, valgono una fortuna

“Vietato” gettare i vecchi smartphone! Perché? Semplice! Grazie a questi potreste diventare milionari e non lo sapete. Il loro valore sta tutto nel dettaglio, pertanto, leggete questo articolo e analizzate con cura se il vostro dispositivo è quello giusto per ottenere un bottino piuttosto elevato. Quali sono gli smartphone di valore?

Smartphone di valore: la lista dei modelli più preziosi

Laddove i possessori di un tesoro che può avere un compenso inestimabile non ne attribuiscono la giusta importanza, i collezionisti venderebbero ogni avere per ottenerne uno. Il mondo del collezionismo difatti è piuttosto complesso e attento. Lo dimostra il fatto che, per fare qualche soldo extra, è necessario tenere in considerazione alcuni fattori:

Non tutti i modelli di cellulare risultano interessanti agli occhi dei collezionisti; Il loro stato di usura potrebbe compromettere notevolmente la cifra di vendita dell’oggetto.

Nella vita, secondo una media approssimativa, si acquista un gran numero di smartphone e nella maggior parte dei casi, i dispositivi sostituiti vanno a finire nell’armadio del dimenticatoio. Non va però preso sotto gamba il fatto che alcuni di questi possono diventare il frutto del vostro prezioso bottino. A cosa ci riferiamo? Esistono alcuni modelli specifici che hanno acquisito un valore particolare per via di diversi elementi quali la data d’uscita.

Tra i modelli più ricercati vi sono:

Nokia Mobira Senator ;

; Nokia 900 Communicator ;

; Nokia E90 Communicator ;

; Nokia 8810 ;

; Nokia 3310 ;

; Ericsson T28;

Apple iPhone 2G;

Motorola RazrV3;

Motorola DynaTAC 8000x.

Il costo di questi dispositivi va dai 100 euro ma può addirittura arrivare ai 1000 euro.