Mai come quest’anno il mese di Agosto coincide con un grande periodo di appuntamenti sportivi e calcistici. Basta vedere la programmazione di Sky in questo weekend per rendersi conto della ricchezza dei palinsesti tra Champions League, Formula 1 ed NBA. Gli appassionati, dato il periodo di vacanze estiva, possono seguire tutti questi eventi anche con la comodità dello streaming.

Sky, le migliori offerte streaming grazie alla piattaforma NOW TV

In queste settimane, quindi, torna ad essere al centro dell’offerta commerciale di Sky la piattaforma NOW TV. Il servizio già rappresenta una solida realtà del mercato televisivo nel nostro paese, grazie ad una serie di vantaggi per gli utenti. NOW TV, oltre ad essere l’unica alternativa legale allo streaming IPTV, garantisce agli utenti la possibilità di vedere tutti i canali di Sky senza parabola, senza decoder e soprattutto senza vincolo d’abbonamento.

A caratterizzare NOW TV ci sono anche costi molto vantaggiosi. Ad esempio, il pacchetto Sport con le grandi esclusive targate Sky avrà un prezzo mensile di soli 29,99 euro. Gli utenti anche con il rinnovo di un solo mese potranno seguire le partite della propria squadra del cuore dai luoghi di vacanza o anche da casa.

In aggiunta al pacchetto Sport, gli abbonati di NOW TV potranno scegliere anche un ticket tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Il prezzo in questo caso sarà di 9,99 euro ogni mese. Disponibile, infine, una promozione tutto incluso con i tre pacchetti ora citati. La spesa mensile per la promozione sarà di 19,99 euro. Anche in questo caso non vi è vincolo di rinnovo.