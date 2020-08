Gli incentivi auto 2020 sono stati confermati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che nel corso dell’anno metterà a disposizione 70 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni inquinanti.

Rottamazione auto: come attivare questo bonus

Dal 1° agosto 2020 scattano gli incentivi anche per l’acquisto di auto con motori tradizionali euro 6 e vengono ampliati gli incentivi per auto elettriche ed ibride che in alcuni casi possono arrivare fino a € 10.000.

Il meccanismo degli incentivi auto 2020 introdotto nel DL Rilancio ricalca quello dello scorso anno: l’agevolazione era stata infatti introdotta con la Legge di Bilancio 2019 e prevede specifiche regole per potervi accedere. Sono state tuttavia introdotte importanti novità in merito alle auto euro 6.

Il DL rilancio prevede l’introduzione di bonus anche per le auto con motore termico diesel e benzina. Queste le condizioni:

emissioni di CO2 fino a 110 g/km

prezzo di listino inferiore a € 48.800 (IVA inclusa)

Se queste due condizioni sono rispettate, la somma del contributo è pari a:

€ 3.500 bonus con rottamazione di veicolo con più di 10 anni

bonus con rottamazione di veicolo con più di 10 anni € 1.750 bonus senza rottamazione

Le vetture che usufruiranno degli ecoincentivi auto vengono distinte in due fasce, in base al valore delle emissioni. Ecco come funziona e quali sono i nuovi importi stabili dal DL rilancio.

Quindi:

Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus oscillerà tra € 10.000 e € 6.000 , a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione.

il bonus oscillerà , a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione. Da 21 a 60 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i € 6.500 in caso di rottamazione, e i € 3.500 senza rottamazione.

Con gli incentivi auto l’intenzione del Governo è quella di svecchiare il parco auto circolante e favorire l’acquisto di modelli ecologici. Nello specifico, l’Ecobonus offrirà uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove acquistate fino al 31 dicembre 2021, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 € IVA inclusa (50.000 € IVA esclusa).