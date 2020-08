Sony, la nota azienda giapponese rivale da sempre di Microsoft e della sua Xbox, ha recentemente aggiornato il catalogo di giochi gratis disponibile sul Playstation Now, essi saranno giocabili per tutto il mese di Agosto, una volta aggiunti al catalogo potranno essere fruiti o in streaming o a seguito di download, in modo da goderveli al massimo della qualità possibile.

Ecco i giochi per il mese di Agosto

Hitman 2

Il gioco dedicato alle vicende dell’Agente 47 è pronto ad allietare i vostri pomeriggi offrendovi numerosi obbiettivi da dover ingaggiare ed eliminare, caratterizzato da ambientazioni molto ben fatte e suggestive il gioco di IO interactive ci consente di affrontare ogni missione con approcci diversi e sostanzialmente dominati dalla libertà di scelta, quindi stealt o openness, a voi la scelta. (Disponibile fino al 1 di Febbraio)

GreedFall

Gioco prodotto da Spiders, un team francese molto conosciuto per le sue produzioni a basso costo offre per il Playstation Now di Agosto 2020 GreedFall, il suo miglior gioco di ruolo in cui dovremo esplorare una magica terra selvaggia, dominata da tribù primitive ma caratterizzate da grande saggezza e conoscenza ancestrale. Al suo interno potremo creare un nostro personaggio e personalizzarlo in base a magia, duello corpo a corpo o diplomazia.

Dead Cells

Dead Cells, rogue-like d’azione in tema Indie arriva anch’egli sul Playstation Now di Agosto 2020, il celebre gioco unisce mix di piattaforme, armi colossali e boss terrificanti ed è apprezzato un po’ da tutto il mondo proprio questa sua varietà di contenuto, è un concentrato di azione e adrenalina, se ancora dovete provarlo, questa è l’occasione giusta.