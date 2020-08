Iliad è un gestore telefonico d’eccellenza nel parco dei servizi mobile italiani. Non c’è nulla da eccepire per un operatore che in meno di un biennio è riuscito a conquistare oltre 5 milioni di clienti. Tanto famoso da essere usato come pretesto per una truffa vecchia ma ancora efficace. Anche stavolta si promette un iPhone XS Gratis. Il phishing, ancora una volta, prende il sopravvento verso clienti distratti che possono finire in guai serie. Ecco come evitarli prima del tempo.

Iliad truffa senza saperlo: non c’è alcun iPhone XS Gratis per te

Continua la convenienza del per sempre ancorato alla famosa “Giga 50” mentre sul fronte della telefonia fissa si sta progredendo verso il coming-out dell’attesissima linea fissa low-cost ultra veloce. Una linea d’innovazione che cozza con l’indiretto protagonismo del gestore nella nuova frode del telefono in regalo. Non ha nulla a che vedere col caso ma il suo nome è balzato fuori nel corso di un’indagine contro ignoti.

Il sondaggio creato dai truffatori consente di portarsi a casa il telefono tpo di gamma made in Cupertino. Un sogno per molti ma un incubo per coloro che scoprono l’esistenza di una trappola ben realizzata. Il messaggio informa:

“Gentile cliente, congratulazioni!! Hai vinto un iPhone XS.”

Basta rispondere alle domande entro il tempo stabilito. Completato il sondaggio vengono richiesti i dati personali compresi nome ed indirizzo a cui spedire il fantomatico omaggio. Non arriverà alcun pacco al nostro domicilio.

Per difendersi da questo phishing spregiudicato occorre valutare l’idea che gli operatori non regalano nulla. In caso di iniziative simili si presupporrebbe l’esistenza di una campagna pubblicitaria ad hoc piuttosto che l’invito privato a visitare un sito web di dubbia provenienza. Ecco cosa bisogna fare: