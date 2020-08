Identificare Hyperloop come un semplice treno suona vagamente riduttivo. L’ingegnosa opera di Elon Musk (CEO di Tesla, coordinatore di SpaceX e fondatore di PayPal) estende i confini dei trasporti con una soluzione all’avanguardia pronta a sostituire addirittura gli aerei.

Si tratta di un treno a levitazione magnetica che sfrutta il principio di “azzeramento dell’attrito” consentendo un viaggio sicuro, senza vibrazioni e con una velocità incredibile. A livello tecnico nulla da eccepire per una soluzione di mobilità improntata sui massimi criteri dell’eco-sostenibilità dei trasporti. Al suo confronto le piattaforme italiane Le Frecce, Italo ed InterCity sembrano lontani anni luce. Ecco le ultime novità.

Treno Hyperloop: le novità di Elon Musk sono impressionanti

Viaggia ad una velocità di oltre 1.100 Km/h grazie ad un sistema di sospensione magnetica mantenuta attiva da una serie di magneti permanenti immersi in campo elettromagnetico. La struttura trova posto in un tubo di contenimento che segna la rotta dello straordinario treno del futuro.

Il complesso sistema è gestito a livello elettronico da un circuito chiuso alimentato ad energia pulita e recupero cinetico in frenata. La corrente recuperata viene immagazzinata in degli accumulatori secondari che servono per garantire energia elettrica agli utenti ed alla cabina di comando del macchinista.

Il risparmio in termini di denaro ammonta a diversi miliardi di dollari all’anno con un occhio di riguardo anche all’ambiente. Secondo stime preliminari, infatti, il computo delle emissioni nocive può ridursi per diversi milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.

In tempi ancora da definirsi potremmo vederlo in azione anche in Italia dopo una prima sperimentazione riservata agli Emirati Arabi Uniti in corso durante l’estate.