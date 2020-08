Inutile mentire, ognuno di noi ha utilizzato Google Maps almeno una volta nella vita dopo essersi perso o addirittura ancor prima di iniziare un viaggio. Capita anche che, nel bel mezzo di una biforcazione, il navigatore ci indichi la strada sbagliata lasciandoci in posti completamente casuali. Ad ogni modo, la retta via la si ritrova sempre, ma grazie ai nuovi aggiornamenti di Google Maps sarà ancor più raro perdersi.

Google Maps: con il nuovo aggiornamento anche i semafori saranno di aiuto

Da pochissimi giorni è possibile vedere come nelle grandi città americane quali Los Angeles, New York, San Francisco e Chicago, siano giunte delle novità entusiasmanti che vedono protagonisti sulle mappe degli smartphone Android, i semafori. Difatti si notano sulle strade dell’applicazione in versione Apple, delle icone più grandi per rendere le indicazioni stradali a voce più naturali e comprensibili.

Ma i semafori non sono l’unica novità, visto che nei mesi passati è giunta una nuova funzione detta “primo miglio”. In cosa consiste? Tale aggiornamento permette a coloro che usufruiscono dei servizi di Google Maps, di giungere nel modo più semplice e veloce alla fermata della metro o la stazione più vicina. Le opzioni incluse sono auto, bici, risciò, monopattini o negli Usa, i servizi di condivisione dei viaggi come Uber o Lyft.

Per concludere, nella versione street view delle mappe di alcune città americane sono arrivate anche le prime insegne in realtà aumentata di bar e ristoranti. Il progresso ci riserva solo grandissime novità, tornate a trovarci per ulteriori notizie.