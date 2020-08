SI dice che la fortuna sia cieca. A quanto pare però, la sfortuna ci vede benissimo. Ed è proprio di grande sfortuna che si può tranquillamente parlare per quanto successo a Curno, in provincia di Bergamo.

Un uomo aveva appena acquistato uan fiammante Ferrari Modena (prodotta a Maranello dal 1999 al 2004) coronando probabilmente il sogno di una vita. Come riportano le cronache locali si trattava di una Ferrari usata, ma certo nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco.

Percorsi pochi chilometri dall’uscita del concessionario, l’uomo ha iniziato a vedere del fumo uscire dal cofano dell’auto e a sentire un forte odore di bruciato.

Ha fatto appena in tempo ad accostare e mettersi in salvo prima che la vettura venisse avvolta e distrutta dalle fiamme divampate dal motore. Ora si dovranno accertare le cause di quanto successo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Dalmine, che hanno provveduto a domare le fiamme e bonificare l’area dell’incendio.

Per fortuna, il neo proprietario della macchina è uscito del tutto illeso da questo incidente. Certo, probabilmente deluso dall’acquisto appena fatto, soprattutto perché si trattava di un sogno ambito da un’intera vita.

Ad ogni modo, tempo fa è stato riconosciuto un difetto di fabbrica nella Ferrari 458, lei in almeno cinque casi diversi a preso fuoco all’improvviso e apparentemente senza una ragione. È un problema che talvolta può capitare nelle super macchina quando avviene un surriscaldamento. E chiaro che ci auguriamo, sia per quest’ultimo malcapitato, che per tutti gli altri in futuro, sei una cosa del genere non capiti spesso.