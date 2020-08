Expert spaventa letteralmente Unieuro e Trony con il lancio di una campagna promozionale Fuoritutto davvero da paura, gli utenti potranno infatti approfittare di tanti sconti e di prezzi fortemente ribassati, senza doversi preoccupare di limitazioni particolari.

In netto contrasto con quanto stiamo quotidianamente vivendo da Euronics e Trony, la campagna promozionale di Expert si differenzia proprio per la possibilità di accesso su tutto il territorio nazionale, nonché sul sito ufficiale. Gli acquisti effettuati seguendo questo secondo canale prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Expert: gli sconti sono senza rivali

Il mondo degli smartphone è attraversato in pieno dal volantino Expert, uno dei modelli più interessanti in assoluto resta sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 9, in vendita a soli 199 euro, riesce a garantire un insieme di prestazioni di qualità, senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

Stesso discorso per quanto riguarda tutti gli ultimi modelli commercializzati ad un prezzo che non supera i 400 euro, uno dei più allettanti resta essere sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, oggi acquistabile a 379 euro, ed assolutamente in grado di sorprendere per l’insieme di prestazioni proposte al consumatore finale.

In alternativa raccomandiamo l’acquisto di Oppo A52, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Huawei Y5p, LG K41s e Oppo A71. Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio nel nostro articolo.