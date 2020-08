Euronics nasconde offerte e prezzi incredibili con il nuovo volantino proposto direttamente nei punti vendita di proprietà del socio Nova, fino al 19 agosto 2020, riuscendo così a convincere tantissimi clienti all’acquisto di nuovi prodotti.

La campagna promozionale risulta essere attiva, come specificato poco sopra, solamente in alcuni negozi, ciò sta a significare che per approfittarne sarà necessario recarsi personalmente negli stessi, senza potersi affidare al sito ufficiale del rivenditore. Coloro che spenderanno un quantitativo di denaro superiore ad un certo limite, potranno inoltre fare affidamento sul Tasso Zero, la rateizzazione senza interessi con addebito diretto sul conto corrente bancario.

Volantino Euronics: queste sono le offerte migliori del momento

Il prezzo da consigliare subito, e da tenere assolutamente sott’occhio, è quello applicato sul Samsung Galaxy S20, uno smartphone dalla qualità sopraffina, e sopratutto molto richiesto dagli utenti italiani, effettivamente disponibile alla modica cifra di 649 euro. L’alternativa, restando esattamente nella stessa fascia di prezzo, è rappresentata dallo Huawei P40, smartphone in vendita anch’esso a 699 euro.

Scendendo con le richieste finali si possono incrociare tante occasioni da non lasciarsi sfuggire, tra queste non possiamo che annoverare Huawei P30 Lite, Huawei P40 Lite, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 8T, Galaxy A41, Motorola Moto E6 e Xiaomi Redmi 9A.

Non potendo riassumere tutte le offerte del volantino Euronics in un unico articolo, il consiglio che vi possiamo dare è di aprire subito le pagine che trovate qui sotto per ogni altra informazione.