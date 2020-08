Il Coronavirus ha rallentato un po’ tutti i settori e tantissimi consumatori per prenotare le loro vacanze hanno preferito aspettare piuttosto che sostenere spese e rischiare di non poter più partire a causa di un probabile ritorno. Numerosi utenti, infatti, sembrano mobilitarsi in queste ultime settimane anche se in tanti sono rimasti fregati dalla classica truffa delle case vancanze.

Case vacanze e truffe online: attenzione alle prenotazioni in Internet, ecco le nuove truffe

Da diversi anni oramai molto utenti hanno preso l’abitudine di prenotare il proprio viaggio online e da soli perché si trovano molte più opportunità rispetto ad una classica agenzia viaggi, ma i rischi di truffa sono sicuramente molto più alti. Ci sono diverse truffe in rete ed è molto importante prestare attenzione per evitare di ritrovarsi fregati durante le proprie ferie e dopo aver sostenuto delle grosse spese.

L’annuncio accattivante potrebbe essere una vera e propria truffa anche se in questo periodo seguito dal Coronavirus è molto più difficile riconoscerle perché in tantissimi hanno abbassato i propri prezzi. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, le vittime si accorgono di essere truffati quando si ritrovano sul posto e a confermarlo è Massimiliano Mormone, vice questore aggiunto del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, durante un’intervista per Fanpage.it: “Spesso le persone si rendono conto di essere state truffate soltanto quando vanno sul posto e capiscono di avere acquistato un servizio che in realtà non esiste.”

Come già anticipato precedentemente, le truffe a riguardo sono numerose anche se quella più diffusa è quella di mostrare una casa vacanze decisamente differente da quella che è realmente. Le vittime, infatti, si ritrovano truffate al momento dell’arrivo.

Come difendersi

Massimiliano Mormone continua durante l’intervista: “E’ molto importante verificare l’attendibilità dell’annuncio. Tramite Internet è possibile capire con qualche e semplice ricerca online, se il venditore è attendibile, se il bene esiste, chi è il reale proprietario. Ci sono strumenti, offerti da alcuni motori di ricerca tra cui Google, che ci permettono di verificare se la fotografia della casa che è nel nostro annuncio è presente anche in altri siti e quindi capire che si tratta di una truffa”.

Gli utenti possono semplicemente cliccare sull’immagine dell’annuncio e con il tasto destro selezionare Cerca Immagine con Google così da aprire le varie pagine web dove è presente la stessa foto. Gli utenti possono capire se si tratta di truffa se la stessa immagine è utilizzata in altri annunci e in città differenti. Un altro campanello d’allarme, inoltre, è la richiesta frettolosa della caparra.