Carrefour ha recentemente presentato un volantino a dir poco spaziale, la perfetta occasione per risparmiare sotto ogni punto di vista, e che permetterà al consumatore di raggiungere alcuni dei prezzi più bassi del periodo corrente.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, lo sottolineiamo, risulta essere disponibile in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli utenti non potranno completare gli acquisti direttamente sul sito ufficiale, data l’assenza della tecnologia sullo stesso. Coloro che si affideranno, ad ogni modo, potranno anche approfittare della garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché ovviamente della versione sbrandizzata dei prodotti inclusi in promozione.

Volantino Carrefour: risparmiare è davvero semplice

Lo smartphone di cui ci sentiamo di consigliare sicuramente l’acquisto è lo Xiaomi Mi 10 Lite, un modello estremamente interessante, se considerato il suo prezzo finale di vendita corrispondente a soli 400 euro, nonché tutte le potenzialità nascoste alle sue spalle, tra cui troviamo sicuramente la connettività 5G.

Le alternative sono rappresentate da altri modelli con sistema operativo Android, ma in vendita complessivamente ad un prezzo che non supera i 300 euro, arriviamo infatti a cogliere al volo i vari Samsung Galaxy A51, Galaxy A20e, Alcatel 1 SE o più semplicemente uno Huawei P Smart 2019.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati esclusivamente nei punti vendita; le offerte del volantino Carrefour ovviamente non si fermano qui, se volete conoscere da vicino la campagna non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate inserite poco sotto.