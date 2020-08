La sicurezza dei nostri dispositivi mobile è una prerogativa comune. Tuttavia, truffe di ogni tipo si trovano dietro l’angolo e destreggiarsi nella giungla informatica e tecnologica che avvolge le nostre vite al giorno d’oggi, non è sempre facile. Infatti, molte tipologie di applicazioni sono create appositamente per rubare dati dal nostro smartphone, o per ottenerli dall’utente in maniera del tutto inconsapevole.

Le app da evitare e quelle da cancellare dal nostro smartphone

I metodi per truffare o rubare dati sensibili agli utenti sono moltissimi. Alcune app, una volta installate sul proprio dispositivo, potrebbero installare altri software per spiare i movimenti dell’utilizzatore o per captare dati sensibili da altre applicazioni. Altre app puntano sulla pubblicità, in maniera tale da inondare di pubblicità il dispositivo in questione e altre ancora aprono finte pagine, copia di siti molto famosi, per far sì che l’utente inserisca username e password, fornendoli in realtà ai produttori di queste app dannose.

Per la maggior parte si tratta di applicazioni Vpn o giochi, che celano al loro interno ben altre intenzioni. Eccone alcune:

SuperVPN Free VPN Client,

Super VPN 2019 USA,

Secure VPN-Fast VPN Free,

TapVPN Free VPN,

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites,

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN,

Korea VPN – Plugin for OpenVPN,

Wuma VPN-PRO,

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN,

Draw Color by Number,

Skate Board,

Assassin Hunter 2020,

Stealing Run,

Fly Skater 2020,

Find Hidden Differences,

Throw Master,

Throw into Space,

Spot Hidden Differences,

Dancing Run – Color Ball Run,

Divide it – Cut & Slice Game,

Save Your Boy,

Tony Shoot,

Assassin Legend,

Shoot Master,

Find 5 Differences,

Joy Woodworker,

Stacking Guys,

Disc Go!

Mi raccomando, quando scaricate delle applicazioni sul vostro smartphone, prestate particolare attenzione alle recensioni presenti sul Play Store. Ma potrebbe non bastare: cercate online recensioni di siti famosi su un gioco o sulle funzionalità di un app che pensate possa servirvi. Inoltre, nel momento in cui qualsiasi applicazione vi chiede i permessi per usare le chiamate, accedere alla vostra posizione o l’accesso a internet, valutate attentamente se sia una buona idea fornire quelle autorizzazioni. Nella maggior parte dei casi è lo stesso utente ad ignorare molti campanellini d’allarme prima delle truffa vera e propria.