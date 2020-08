Il mondo cinematografico sembra ripartire con il piede giusto e con le giuste cautele per intrattenere i consumatori con nuove serie televisive, film, documentari e tanto altro, ma in tantissimi non aspettano altro di scoprire i nuovi episodi di After Life, Peaky Blinders e Sex Education. Tutte e tre le serie televisive sono di origine britannica e sono disponibili sulla piattaforma di streaming online più conosciuta al mondo, quella di Netflix.

Purtroppo l’arrivo del coronavirus a rallentato decisamente la loro produzione, ma alcune voci da corridoio rivelano un arrivo piuttosto vicino.ecco descritte le ultime news a riguardo qui nel paragrafo di seguito.

After Life, Peaky Blinders e Sex Education su Netflix: le ultime news

Partendo da After Life, la serie televisiva è riuscita a sbarcare sulla piattaforma con la sua seconda stagione durante il Lockdown intrattenendo tutti i suoi spettatori. Con questi nuovi episodi hai incuriosito ancora di più i fan che non aspettano altro di scoprire nuove vicende dei protagonisti. La produzione ha fortunatamente confermato una terza stagione, ma per il momento le riprese non sono ancora iniziate.

Notizie sempre più positive per quanto riguarda Peaky Blinders perché gli utenti potrebbero avere l’opportunità di guardare i nuovi episodi della sesta stagione tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2021 visto che le riprese sono iniziate nuovamente. Purtroppo, invece, non ci sono notizie per quanto riguarda la terza stagione di Sex Education perché la produzione ha dovuto interrompere le riprese con l’arrivo del Coronavirus come tutte le altre produzioni in corso.