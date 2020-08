La connessione di 3G potrebbe dire addio in modo definitivo a tutti consumatori che continuano ad utilizzarla per navigare in rete. Sembra strano da credere, ma è quello che al momento dichiarano numerose notizie in rete nelle ultime settimane.

In tantissimi infatti sono perplessi e spaventati perché sono sempre più numerosi coloro che preferiscono utilizzare la connessione di terza generazione piuttosto che passare alla rete 4G o 5G. Ecco descritti maggiori dettagli qui di seguito.

Connessione 3G addio: ecco quali sono le ultime notizie in rete

Le notizie che circolano in rete sono sempre più numerose soprattutto dopo aver scoperto l’arrivo della nuova connessione di quinta generazione. Gli utenti hanno letto diverse notizie che dichiarano l’eliminazione definitiva della rete 3G a causa dell’arrivo 5G perché secondo supposizioni varie non servirebbe più.

Altre notizie, invece, dichiarano che la causa è sempre del 5G, ma le aziende telefoniche Tim, Vodafone e Wind Tre avrebbero investito così tanto denaro che adesso sarebbero costrette ad eliminare in modo definitivo questa connessione perché ci sarebbero troppe spese da sostenere. Ad oggi le notizie continuano ad essere numerose, ma non ci sono notizie ufficiali in merito perché le aziende telefoniche in questione non hanno aperto alcun tipo di discorso in merito.

In rete circolano in rete tantissime notizie e molte di queste sono le classiche fake news introdotte in rete soltanto per creare panico e perplessità. Prima di concludere conclusioni affrettate, si consiglia di effettuare ricerche in rete per approfondire l’argomento e scoprire qualche dettaglio in più.