Se WhatsApp si ritrova al punto in cui tutti non aspettano altro che scaricare la sua piattaforma, il merito è della strategia intrapresa. Questa ha portato ad una crescita di altissimo livello, la quale si è rivelata poi esponenziale col passare del tempo. Ad oggi oltre 1,5 miliardi di persone possiedono l’applicazione colorata di verde sul proprio smartphone, la quale risulta secondo molti imprescindibile per le telecomunicazioni.

Il merito della continua crescita dell’applicativo è certamente da attribuire alla grande mole di aggiornamenti che si sono susseguiti negli ultimi anni. Questi non hanno fatto altro che tenere viva la fiammella dello stupore negli utenti, i quali certamente avrebbero potuto abituarsi e di conseguenza annoiarsi. Sono arrivate tante funzioni e diverse comodità, anche se nelle ultime ore si starebbe parlando insistentemente del prossimo update. Questo potrebbe portare una grande comodità.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento arriva in merito ai gruppi e vi consente di stare tranquilli

Tutti conoscono la folta attività che WhatsApp svolge attraverso i gruppi, i quali rappresentano spesso un grande mezzo per l’organizzazione o magari per il divertimento. Sono tanti gli utenti che fanno parte di una o più chat di gruppo e questo talvolta potrebbe portare ad una sorta di esaurimento nervoso in merito all’arrivo delle notifiche.

Per tale motivazione WhatsApp mette a disposizione di tutti più metodologie di silenziamento, le quali per ora vanno da un giorno a un anno. Durante questo lasso di tempo non arriveranno dunque notifiche, anche se con il prossimo aggiornamento tutto sta per cambiare. Infatti la novità di oggi comprende il silenziamento perpetuo di ogni chat di gruppo. Il massimo sarà dunque “per sempre” e non più un anno.