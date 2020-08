WhatsApp: diffuso il trucco per recuperare un messaggio cancellato

Sarà capitato più volte alle persone di entrare all’interno della chat di WhatsApp e di trovare una novità. Queste arrivano con gli aggiornamenti, i quali sono stati programmati proprio per rendere migliore un servizio già ben collaudato. Uno degli aggiornamenti che più di tutti hanno scosso il panorama della messaggistica è arrivato diversi anni fa, con l’introduzione della possibilità di cancellare un messaggio anche se già spedito.

Con questa soluzione molte persone sono state in grado di rimediare ai propri errori, magari rimangiandosi letteralmente le proprie parole. In alcuni casi si è trattato di un vero e proprio salvataggio di un’amicizia o di un qualsiasi rapporto, mentre in altri, soprattutto dal lato di chi riceve il messaggio, si tratta solo di dubbi su dubbi. Cosa c’era scritto in quel messaggio? Questa è la domanda che si pongono coloro che si ritrovano davanti a questa funzione di WhatsApp in veste di destinatari.

WhatsApp, in questo modo potete recuperare tutti i messaggi senza problemi

Sono tante le persone che ci hanno segnalato una nuova applicazione in grado di recuperare i messaggi di WhatsApp. Avete capito bene: potete riportare indietro tutti i messaggi che qualcuno ha cancellato prima che voi li leggeste.

Si tratta di un’applicazione molto semplice da utilizzare, la quale prende il nome di WAMR. Questa include al suo interno soluzioni davvero incredibili, come registrare il contenuto di ogni notifica in arrivo. In questo modo anche i messaggi saranno salvati in un’applicazione a parte, per cui potrete sempre risalirvi. Ovviamente l’applicazione è gratuita e legale.