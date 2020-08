Vodafone abbassa il prezzo di una delle migliori promozioni del momento, riuscendo così ad invogliare i consumatori a richiederla sul proprio numero di telefono, sebbene a conti fatti sia effettivamente disponibile solo ed esclusivamente in versione operator attack.

Stiamo parlando dell’ormai conosciutissima Special 50 Digital Edition, una soluzione in vendita nel periodo in tutti i negozi sparsi per il territorio nazionale, che richiede il versamento di un contributo iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. L’attivazione non è alla portata di ciascuno di noi, la potranno richiedere solamente i fortunati consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO (non sono inclusi Very Mobile, Kena Mobile e ho.Mobile) con annessa portabilità del numero originario.

Vodafone: la promozione che tutti stavamo aspettando

La promozione di casa Vodafone si contraddistingue da tutte le altre per la sua grande capacità di convogliare entro una richiesta fissa di soli 7 euro al mese, un buonissimo insieme di contenuti, parliamo a tutti gli effetti di 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti verso altrettanti numeri di telefono.

La navigazione prevede una velocità massima di 600Mbps, ovviamente solo ed esclusivamente con smartphone abilitato, in caso contrario si potranno raggiungere al massimo i Mbps previsti dal modem installato all’interno dello stesso. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà decidere di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o limitazioni particolari. L’attivazione della promo Vodafone è possibile fino a nuova comunicazione.