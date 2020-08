Vodafone Happy Friday: il regalo di oggi stupisce tutti, ecco cos'è

Vodafone continua a mettere tutti in riga con le sue migliori offerte. Il periodo estivo è infatti un trampolino di lancio per la prossima stagione, anche perché gli ultimi mesi hanno visto parecchi utenti scappare via. Nonostante i dati siano sempre incoraggianti e il primo posto sia ben saldo tra le mani del colosso anglosassone, non si può non dire che qualcuno abbia scelto altre strade.

Una di queste è rappresentata certamente da Iliad, che ha rubato molti utenti a Vodafone negli ultimi mesi. Intanto però è venerdì ed è dunque il momento dell’Happy Friday. Il regalo di oggi consiste 3 mesi di ascolto su Storytel. Approfittane entro il 31/8 con il codice apposito. Tutti i dettagli su voda.it/storytel.

Vodafone propone le sue nuove offerte che concedono fino a 50 giga con connessione 4G

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga