Non possiamo di certo dire che Netflix, una delle prime piattaforme streaming nata nel 1997, non ci ha accompagnati nelle tristi e fredde giornate di quarantena. Laddove non esisteva lo scorrere del tempo e le emozioni a 360 gradi, la piattaforma americana ha lasciato un sorriso sui volti dei suoi utenti. Peccato però che, come ogni cosa, anche le riprese cinematografiche sono state costrette a cessare il lavoro per preservare la salute dei vari cast. Ad oggi, 7 luglio 2020, molte di queste hanno ricominciato a lavorare portando notizie succulente per i fan di The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You: tutto ciò che c’è da sapere

Ponendo uno sguardo verso il passato, la serie televisiva Dark aveva già fatto intendere in qualche modo che quella uscita poco tempo fa, sarebbe stata la stagione conclusiva.

The Order invece, dopo essere andata in onda con la seconda stagione, non ha creato false illusioni, lasciando spazio molto probabilmente all’arrivo di una nuova e avvincente terza stagione.

Vi è inoltre Stranger Things, la serie tv più amata dal pubblico di Netflix. Sebbene tale avrebbe dovuto far ritorno a breve, si è vista costretta a chiudere i battenti in occasione del Covid-19. Aspettiamo la nuova stagione.

Per quanto riguarda Tredici, la serie TV di genere thriller-psicologico che ha avuto un grande successo, sembra che non ci sarà alcuna stagione a seguire.

Infine, concludiamo con una buona notizia: You. Il thriller psicologico proveniente dall’America, tratto dall’omonimo libro, dovrebbe giungere a breve con una terza stagione.