Ryanair non rispetta le norme sanitarie anti Covid-19; questo almeno quanto dichiarato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). L’ENAC minaccia addirittura la sospensione del servizio della compagnia su tutto il territorio nazionale. La motivazione, come si legge nel comunicato stampa sono le: “Ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, in vigore, disposte dal governo italiano a protezione della salute dei passeggeri“. Nel caso in cui alle parole dovessero seguire i fatti spetterebbe alla compagnia la ricollocazione dei passeggeri già in possesso di un biglietto.

A riportare le mancanze della società irlandese molte direzioni aeroportuali; le segnalazioni parlano di una RyanAir: “Sistematicamente non si attiene alle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio sanitario derivante dal coronavirus a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali. Non solo non viene osservato l’obbligo del distanziamento tra i passeggeri, ma anche le condizioni che consento la deroga a tale distanziamento sono disattese”.

Ryanair: la risposta della compagnia

Pare che l’ENAC non voglia utilizzare la mano pesante e per questa volta si limiterà ad un semplice richiamo; la condizione è però che la compagnia si metta in linea con le disposizioni governative per la salvaguardia della salute. Tuttavia Ryanair rivendica la regolarità del proprio operato e il rispetto delle regole di sicurezza.

In un comunicato stampa di risposta la compagnia di trasporto aero sottolinea come i suoi voli avvengano nel rispetto delle normative italiane; la compagnia aderirebbe inoltre sia alle istruzioni dell’Agenzia europea per la sicurezza (EASA) che di quelle del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC).