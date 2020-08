Con l’arrivo dell’estate, purtroppo, aumentano anche le truffe e aumenta anche la possibilità di ricevere delle banconote false da parte di malintenzionati e truffatori. Riconoscere queste banconote false può sembrare una cosa semplice, ma in realtà al giorno d’oggi sono realizzate talmente bene che è difficile distinguerle da quelle vere. In nostro soccorso esiste per fortuna una applicazione che ci permette di riconoscerle e di non essere truffati.

Assistete verifica Euro: ecco l’app che ci aiuta a riconoscere le banconote false

Si chiama Assistente verifica Euro la nuova applicazione che viene in nostro soccorso se abbiamo paura che ci abbiano rifilato delle banconote false. Nello specifico, questa app ci permetterà di individuare se una banconota è vera o no in quanto è in grado di riconoscere le banconote in euro della prima serie (ovvero relative all’anno 2002) e le banconote in euro della seconda serie (ovvero la serie Europa, relativa agli anni 2013-2019).

Per verificare se avete tra le mani una banconota falsa basterà inserire il numero di serie della banconota nell’apposita sezione dell’applicazione e successivamente basterà cliccare su Verify. Successivamente, verranno mostrate quattro sezioni: numero di serie; anno di stampa; anno design; Checksum. Capire se la banconota che avete fra le mani è un falso è molto semplice. Se in una di queste quattro sezioni sopra citate comparirà la scritta ERRORE, significherà che la banconota in questione è falsa. Diversamente, se tutte e quattro le sezioni risulteranno con la scritta OK, significherà che vi trovate di fronte ad una banconota vera e che nessuno vi ha rifilato una banconota falsa.