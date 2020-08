Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: ad un passo dalla verità sui nuovi arrivi

La storica piattaforma nata nel 1997 per puro caso in America, era inizialmente conosciuta come un’azienda di distribuzione di DVD a noleggio. Il tempo e la passione dei creatori Reed Hastings e Marc Randolph hanno portato l’espansione della piattaforma nei Paesi Bassi, Brasile, India, Giappone, Corea del Sud fino ad arrivare in Italia. Netflix è tra le maggiori aziende operante lo streaming di film e serie tv e si pone in sfida con Apple TV+, Prime Video, HBO Max, Hulu, Peacock, Disney+ e Starz Play. Tra i tanti pregi a suo favore però troviamo la presenza speciale di serie televisive quali Lucifer, Vis a Vis, The Witcher.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le serie tv dovrebbero tornare sulla piattaforma con prequel e spin-off

Partiamo dal celeberrimo signore degli Inferi Lucifer. La serie TV americana è ben nota bel la sua storia tempestosa ed altalenante sulle piattaforme. Ciononostante, grazie alla perseveranza e alle repliche dei fan che si sono scagliati contro la serie tv, farà ritorno su Netflix. La data di uscita non è stata ancora comunicata al pubblico, pertanto ci saranno dei nuovi aggiornamenti. Al momento possiamo dirvi che sarà ricca di originali effetti speciali.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. In tal caso la questione cambia. Perché, se per Lucifer le speranze sono ancora attive, la serie tv spagnola con protagonista Alba Flores (attrice che ha lavorato anche per La Casa di Carta), ha deluso le nostre aspettative. Difatti non vi sarà alcuna nuova stagione. Ciononostante è già disponibile per tutti i fan uno speciale spin-off chiamato “Vis a Vis: El Oasis” il quale vedrà come protagoniste principali Zulema e Macarena.

Concludiamo parlando di The Witcher. Essendo la prima stagione uscita da poco, non vi sono notizie della serie tv se non uno speciale prequel. Ciò consiste in una mini-serie prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origin. Secondo delle voci l’ambientazione sarà in un mondo elfico esistito 1200 anni prima del mondo The Witcher.