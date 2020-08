Huawei: ecco a chi arriveranno le nuove EMUI 10.1 ed EMUI 11

Notizie delle ultime ore è che Huawei ha superato Samsung ancora una volta in merito alle vendite, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo periodo. Ciò significa un vero traguardo per l’azienda cinese, la quale si vede senza servizi Google a causa delle disposizioni date dal governo americano. Proprio questo sta facendo affrontare a Huawei un periodo non proprio florido, nonostante i numeri dicano altro.

L’azienda intanto sta continuando a sviluppare le interfacce basate su Android, in attesa di un proprio sistema operativo. La nuova EMUI 10.1 sta per arrivare anche per quelli che non l’hanno ancora ricevuta e lo farà con tante novità. Ecco ad esempio animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e molto altro. Da ormai diverse settimane intanto sono molte le indiscrezioni che lasciano già pensare il pubblico per quanto riguarda la prossima versione che si chiamerà EMUI 11.

Huawei: sono questi gli smartphone che riceveranno le prossime due versioni della EMUI

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11