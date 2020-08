Esselunga annienta Unieuro con il lancio di un volantino che vuole sicuramente dire la sua nel mercato della telefonia mobile in Italia, in quanto in grado di racchiudere al proprio interno la giustissima dose di sconti e di prezzi fortemente ribassati.

Gli utenti che vorranno approfittare di tutte le occasioni promesse da Esselunga dovranno recarsi personalmente in negozio entro e non oltre il 19 agosto. Le scorte, dati alla mano, non paiono essere un problema, poiché non particolarmente limitate; allo stesso modo, tutti gli smartphone inclusi sono da considerarsi disponibili solamente in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Volantino Esselunga: grandi chance per gli utenti

Il prezzo più invitante di tutto il volantino Esselunga è rappresentato dall’Apple iPhone 11, uno smartphone di fascia altissima veramente molto richiesto da gli utenti, oggi disponibile alla cifra finale di soli 799 euro, garantendo un risparmio decisamente notevole (la versione disponibile è da 799 euro).

Il mondo Android è invece rappresentato da una buona dose di sconti, ma senza toccare modelli particolarmente importanti, annoveriamo infatti Huawei Y5P in vendita a 99 euro, passando anche per Samsung Galaxy A41 acquistabile a 249 euro, per finire poi con l’ottimo Oppo A9 2020 al prezzo di 159 euro.

Interessante è anche lo sconto del 30% applicato direttamente sull’Amazfit Bip Lite, un ottimo smartwatch dal rapporto qualità/prezzo decisamente invitante, acquistabile con una spesa finale di 34,93 euro.

Il volantino Esselunga, per le sole parti di nostro interesse, lo potete sfogliare qui sotto.