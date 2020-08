CoopVoce: con GigaSpesa avete 20GB extra gratis, ecco anche la TOP 20

CoopVoce è una delle aziende che più è cresciuta negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile. È quello l’ambito in cui il gestore virtuale agisce da diversi anni, anche se con correnti alterne. Inizialmente non tutti volevano valutare le sue promozioni, soprattutto a causa dei contenuti poco prolifici.

Sono state moltissime le persone che infatti si sono lamentate di questa situazione, la quale pur offrendo prezzi di favore, non consentiva di avere ciò che consentisse un utilizzo comodo di una promozione. CoopVoce ha poi rimediato cambiando strategia ed introducendo tante nuove offerte, le quali sono stati in grado di migliorare nettamente la situazione. I contenuti sono aumentati così come la qualità del servizio che come tutti ben sanno agisce sotto rete TIM.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 20 si affianca alla nuova iniziativa GigaSpesa

CoopVoce sta continuando a concedere opportunità di alto livello agli utenti. Una di questa consiste ovviamente nella ChiamaTutti TOP 20, provo che dalla sua parte a davvero tutto. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre e l’offerta può essere sottoscritta anche dai già clienti.

Un’altra iniziativa, per ora in vigore solo in Liguria, è poi la GigaSpesa. Tutti coloro che acquisteranno prodotti a marchio Coop per 10 euro, potranno ottenere 1 giga extra sulla propria offerta. Il limite massimo di giga accumulabili è di 20. Le offerte ovviamente sono valide per coloro che hanno una promo CoopVoce.