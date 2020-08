Carrefour ha in serbo per gli utenti italiani una nuova serie di offerte davvero molto invitanti, le cosiddette Follie di Mezza Estate, l’occasione perfetta per riuscire ad acquistare i top di gamma ad un prezzo accessibile alla maggior parte di noi.

Fino al 18 agosto, in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, il consumatore può approfittare dei prezzi che andremo effettivamente ad elencarvi. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto sono in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dai produttori, non da uno specifico operatore telefonico.

Volantino Carrefour: prezzi in caduta libera

I prezzi del volantino Carrefour sono letteralmente in caduta libera, il prodotto da acquistare subito è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, un dispositivo attualmente in vendita a meno di 400 euro, assolutamente in grado di promettere prestazioni al top e connettività 5G.

Gli altri device inclusi direttamente all’interno della campagna promozionale sono comunque tutti smartphone dal prezzo inferiore ai 300 euro, in particolare parliamo di Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart 2019, Alcatel 1SE o Samsung Galaxy A20e.

Il volantino Carrefour ovviamente non termina qui, se volete essere aggiornati e conoscere da vicino i prezzi più bassi in assoluto, corrente subito ad aprire le pagine che trovate inserite nel nostro articolo. Ricordatevi, tuttavia, che gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita fisici.