La ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, ha annunciato la preparazione di un nuovo bonus per le famiglie italiane. Dopo il Bonus Bici (in arrivo a fine agosto) e il Bonus Vacanze, una piacevole novità per le famiglie con ISEE inferiore ai 20mila euro.

Non è ancora stato presentato il testo ufficiale del provvedimento, ma la Ministra ha fornito alcune informazioni durante una conferenza stampa. L’Italia ha ricevuto il via libera dalla Commissione Europea per i voucher destinati alle famiglie in difficoltà. Più volte è stata sottolineata la necessità di un adeguamento tecnologico per le famiglie italiane. Spesso infatti si è parlato dell’utilizzo di internet come diritto per tutti da inserire nella Costituzione. Inoltre, con il potenziamento dello smart working e della didattica a distanza, il rinnovamento tecnologico dei dispositivi presenti in famiglia risulta essere un passo fondamentale per il futuro.

Un pacchetto di 200 milioni per connessioni e dispositivi

Il pacchetto complessivo della manovra per i voucher del bonus in questione ammonta a 200 milioni di euro. Il bonus, dal valore di massimo 500 euro, sarà composto da due differenti ambiti di acquisto. La parte più consistente di 300 euro sarà destinata all’acquisto di un dispositivo come tablet o computer. Mentre i 200 euro restanti potranno essere spesi per l’acquisto di servizi di connessione a banda larga NGA, con libera scelta per la selezione del dispositivo e l’operatore del servizio.

Una misura rivolta ad appianare il divario tra le famiglie più ricche e quelle meno abbienti, così da da garantire una connessione alla rete internet per tutti. Verso la fine dell’Estate verranno pubblicate più informazioni sulle modalità di richiesta.