Android supera iOS: anche oggi 7 app a pagamento gratis sul Play Store

I duelli, si sa, non smettono mai di esistere e vanno avanti anche nel mondo dell’elettronica e della tecnologia. In questo caso ci ritroviamo a parlare dell’eterna battaglia tra Apple e Google con i rispettivi sistemi operativi iOS e Android.

Quando tutti credevano che la mela potesse prendere il largo, il robottino verde è riuscito a dare grande prova di forza. Molti utenti ad oggi sceglierebbero uno smartphone Android piuttosto che uno Apple, proprio per via delle possibilità che Google offre. La versatilità è ai massimi livelli visto che la personalizzazione può arrivare là dove nessun altro sistema operativo consentirebbe di fare. I numeri parlano chiaro con Android che ad oggi possiede oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, tutti felici della propria esperienza. Il Play Store poi funge da vero e proprio asso nella manica visti i contenuti che include al suo interno. Ci sono app giochi di qualsiasi tipologia che vengono spesso offerti sia gratis che a pagamento. Oggi però ci sono delle grandi offerte da prendere al volo.

Per le offerte migliori anche da parte di Amazon, vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare e ricevere gratis tanti codici sconto.

Android, solo per oggi ci sono titoli a pagamento offerti gratis sul Play Store

Nella lista qui sotto potete trovare tutti i titoli che oggi Android offre tramite il suo Play Store totalmente gratis. I link sono diretti al download.