Stai prenotando le tue vacanze e vuoi trovare una soluzione per alloggiare economica e funzionale ? Sicuramente avrai sentito parlare di AirBnb, magari da un amico o da un parente che ha già avuto modo di provare la piattaforma.

Ovviamente essendo un qualcosa di nuovo ti porrai delle domande, come mai i prezzi degli annunci sono così bassi ? Quali annunci devo prendere in considerazione e quali dovrei scartare ? E soprattutto, di quali posso fidarmi e di quali no ?

Per capire quali annunci sono davvero affidabili e quali no ti basterà seguire dei semplici consigli, dal momento che in tema di truffe online la prevenzione è l’arma migliore e l’attenzione l’unico vero rimedio, questo poichè un modo oggettivo per discernere tra truffe e non realmente non esiste.

Come evitare le truffe

AirBnb sostanzialmente è una piattaforma che consente a chiunque, di mettere la propria casa in un annuncio per l’affitto durante magari un periodo di vacanze e di prenotarla in modo rapido con un semplice click evitando così l’intermediazione di un agente di viaggi.

Sebbene il grande successo riscosso dalla piattaforma, dovuto anche alle attente politiche di rispetto delle regole basate su serietà e affidabilità, anche AirBnb è affetto purtroppo da un nicchia di utenti truffaldini, ecco alcuni consigli per prenotare in sicurezza.

Innanzitutto devi sempre dar importanza alle recensioni, la community di AirBnb è molto attiva e farà da voce della verità magari su piccoli dettagli volontariamente omessi dal venditore, il quale sottolineerà i punti di forza dell’abitazione ma glisserà quelli deboli, ad esempio palesando come l’abitazione si trovi al sesto piano ma dimenticandosi di avvertire riguardo la mancanza di ascensore.

Un altro punto fondamentale è quello di analizzare la posizione, dal momento che un venditore poco corretto potrebbe tranquillamente indicare che la casa si trova a soli 2Km dal centro, senza però precisare che quella distanza corrisponde ad un tratto di superstrada o addirittura autostrada.

Sostanzialmente il consiglio che vi diamo è di prediligere gli alloggi con più recensioni, dal momento che spesso sono quelli che rispecchiano di più la realtà nella loro descrizione.