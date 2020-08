WindTre è stata perfettamente in grado di rilanciare la sfida alle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile con offerte fortemente interessanti dai prezzi decisamente più bassi del normale, gli utenti possono infatti raggiungere tantissimi giga di traffico dati senza sforzi eccessivi.

Le soluzioni che andremo ad elencarvi sono da considerarsi disponibili esclusivamente in versione operator attack, quindi rivolte ai soli uscenti da determinati operatori, con portabilità del numero originario. Il costo iniziale potrebbe variare di offerta in offerta, in media comunque parliamo di 10 euro necessari per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile; non sono presenti, salvo per le versioni Easy Pay, vincoli contrattuali di durata.

WindTre: ecco le offerte di Agosto 2020

Gli uscenti da Vodafone , TIM o ho.Mobile possono richiedere l’attivazione della Large Online 20GB , una interessante promozione con inclusi 20 giga di internet in 4.5G, 200 SMS verso tutti e minuti illimitati per telefonare a chiunque, tutto a 14,99 euro al mese.

I clienti di Iliad o di un MVNO possono invece mettere le mani sulla Go 50 Fire+, la promozione che prevede il pagamento di un canone di 6,99 euro al mese, per godere di un bundle molto diffuso, più precisamente 200 SMS da utilizzare verso tutti, 50 giga di internet in 4.5G e illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri.

I clienti, infine, di PosteMobile e Fastweb Mobile (esclusi dalla precedente), possono richiedere l'attivazione della Go 50 Top+, una promozione che prevede il pagamento di un canone di soli 5,99 euro, tramite il quale poter accedere a illimitati minuti per telefonare a chiunque, a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, per finire poi con 200 SMS da utilizzare verso tutti.

