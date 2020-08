Il volantino Trony si ritrova a distruggere le speranze di successo di Unieuro con il lancio di una campagna promozionale davvero incredibilmente interessante, sebbene a tutti gli effetti risulti essere limitata ad una ristretta cerchia di punti vendita fisici.

L’aspetto più importante da tenere in considerazione riguarda sicuramente la sua disponibilità esclusiva nei negozi dislocati nella regione Veneto, con la conseguente impossibilità di acquisto sul sito ufficiale o altrove. E’ presente, come ormai accade sempre per ogni campagna promozionale, la possibilità di affidarsi al finanziamento senza interessi, meglio definito a Tasso Zero, previo superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Trony: queste sono le offerte migliori del momento

Il prodotto decisamente più interessante di tutta la campagna promozionale Trony è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10, uno smartphone dalla qualità decisamente elevata, anche se surclassato dal nuovo modello, oggi finalmente acquistabile ad un prezzo più che accessibile, corrispondente a 699 euro.

Le alternative proposte dall’azienda rientrano tutte entro la fascia di prezzo dei 400 euro, qui infatti annoveriamo i vari Apple iPhone 7 Plus o Samsung Galaxy A71, senza dimenticare proposte del calibro di Huawei P40 Lite, Oppo A91, Galaxy A20e, Galaxy A20e, Oppo A52 o Huawei P Smart 2020.

Il volantino Trony lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, senza dimenticare comunque che parliamo di una campagna limitata esclusivamente ai negozi fisici della regione Veneto, non altrove sul territorio nazionale. Le scorte, invece, non dovrebbero essere un problema.