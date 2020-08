Il volantino Comet raccoglie offerte davvero ineguagliabili, riuscendo infatti a proporre una campagna promozionale, intitolata Saldi Hi-Tech, al cui interno troviamo riduzioni notevoli con sconti addirittura fino al 50% su ogni acquisto.

La validità della suddetta è fissata fino al 18 agosto 2020 in tutti i punti vendita e direttamente sul sito ufficiale, gli utenti possono affidarsi anche all’e-commerce, ma dovranno comunque fare i conti con le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Coloro che spenderanno una cifra superiore ad un determinato limite potranno affidarsi al Tasso Zero, con pagamento in 10 o 20 rate.

Volantino Comet: tante offerte con i prezzi più bassi

Il volantino Comet è condito con offerte estremamente allettanti, anche senza andare a toccare i top di gamma, al netto dell’ottimo Samsung Galaxy S20+, attualmente in vendita alla modica cifra di 779 euro (nella versione sbrandizzata).

Gli altri smartphone Android da non perdere di vista rientrano quasi interamente nella fascia di prezzo dei 300 euro, una delle più richieste ed agguerrite dell’intero mercato, con soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A20E, Huawei Y5p, Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9A o Galaxy A20s.

Il volantino Comet si dedica in parte anche al mondo Apple, riuscendo ad arrivare all’Apple iPhone 11, uno dei più richiesti in assoluto, in vendita nel periodo corrente a 799 euro. Tutti i dettagli della campagna promozionale sono disponibili sul sito ufficiale.