Vodafone sino a questo momento ha avuto un ruolo da grande protagonista nel mercato della telefonia mobile. Il gestore inglese ha garantito promozioni speciali per tutti i nuovi clienti ed anche iniziative per chi era già abbonato. Per questi ultimi, la compagnia britannica ha presentato offerte relative a soglie extra per la connessione internet.

Vodafone, l’offerta con 50 Giga per navigare ovunque a costi ridotti

Gli abbonati che vogliono integrare la quota internet della propria ricaricabile possono sfruttare l’occasione di Giga Speed Plus 50. Con un costo mensile di 11,99 euro sarà possibile attivare una seconda scheda SIM sul quale verranno caricati ogni mese 50 Giga utili per la navigazione internet. Il traffico di rete potrà essere effettuato sotto linea 4G e 4,5G. Gli utenti potranno beneficiare dei 50 Giga sia per navigare con smartphone, sia per navigare con altri dispositivi come tablet, pc ed anche Smart Tv.

In associazione alla seconda SIM, inoltre, i clienti potranno anche acquistare un comodo modem WiFi che avrà un sovrapprezzo di 1 euro ogni trenta giorni. Con il suddetto modem WiFi si potranno collegare sino a 10 dispositivi in un medesimo arco di tempo. La Giga Speed Plus 50 quindi si configura come iniziativa necessaria tanto per la connessione tra le mura domestiche, quanto per la connessione fuori casa.

La convenienza di Vodafone è inoltre doppia. Per questa promozione è disponibile anche un ulteriore formato con Giga Speed Plus 100. Nella seconda veste, gli utenti avranno a disposizione ben 100 Giga al costo di 19,99 euro. Per l’iniziativa valgono le stesse condizioni e le stesse modalità ora descritte.