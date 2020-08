Da domani riparte la Champions League. Il mese di Agosto per tutti gli appassionati di calcio sarà caratterizzato proprio dalla presenza della massima competizione europea, giunta alle fasi finali. A causa del Covid, la competizione prevede formato del tutto inedito con gare secche ad eliminazione diretta. Per quanto concerne la copertura televisiva, la Champions sarà esclusiva dei clienti Sky ma potrà essere vista anche da tutti i clienti TIM.

TIM, la Champions League gratis con questa nuova offerta

Il gestore di telefonia italiano, nel corso dell’estate, ha ampliato le sue offerte inerenti alla piattaforma TIMvision. Dopo aver lanciato la nuova grande tariffa Mondo Netflix, sempre TIM si lega anche al settore di calcio e sport.

Scegliendo di abbonarsi a TIMvision, gli utenti potranno attivare l’inedito pacchetto Mondo Sport. Con una spesa mensile di 29,99 euro, i clienti potranno accedere ai contenuti sportivi illimitati dalle piattaforme streaming NOW TV (il servizio web di Sky) e DAZN. Allo stesso tempo vi sarà piano accesso ai contenuti (film e serie tv) di TIMvision e la disponibilità del decoderTIMvision Box in comodato d’uso.

Questa offerta, già di per sé molto vantaggiosa, prevede inoltre un ulteriore incentivo per tutti. Il bundle della promo di TIM, infatti, garantisce il primo mese di visione completamente a costo zero. Solo dal secondo rinnovo scatterà l’abbonamento dal valore di 29,99 euro. A conti fatti, quindi, per chi sottoscrive oggi un piano di visione per TIMvision, il mese caratterizzato dalle sfide e dalle partite di Champions League sarà del tutto gratuito.