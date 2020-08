La nota piattaforma di streaming online Netflix vanta un catalogo davvero completo e competitivo, con tutte le serie sempre ad altissima qualità e aggiornate con le ultime stagioni non appena rilasciate.

Alcune tra le serie più guardate sono principalmente Stranger Things, Dark, The Order e Tredici, esse hanno infatti riscosso un successo davvero incredibile, fattore che non ha fatto altro che alimentare l’attesa e la voglia di notizie in merito alle future stagioni in arrivo, vediamo insieme i rumors.

Ecco gli ultimi rumors a nostra disposizione

L’equipe dedicata alle riprese della quarta stagione di Stranger Things ha dovuto interrompere il tutto a causa dell’emergenza legata la Coronavirus, nonostante sia stata diramata la notizia che il cast avrebbe ripreso a girare a breve, tutt’ora ancora nulla è ripartito, ecco dunque perchè una data ufficiale per l’arrivo della prossima season non c’è e quindi è definibile tutt’ora rimandata a data da destinarsi.

Per quanto riguarda The Order invece, serie horror soprannaturale di cui al momento sono disponibili 2 stagioni, quello che sappiamo è che sicuramente la serie verrà rinnovata con una terza season, la cui data ufficiale però deve ancora essere dichiarata.

Arriviamo ora a Dark, la serie che negli ultimi mesi ha conquistato platee di videospettatori i quali a seguito del successo e della popolarità riscossa dalla serie TV nutrivano enormi speranze per l’arrivo della quarta stagione a seguito della terza appena conclusa. Purtroppo però vi informiamo che una quarta stagione non arriverà, in quanto Dark, come anche dichiarato dai produttori è una trilogia, conclusasi quindi con season numero 3.

In ultima istanza abbiamo Tredici, la conosciuta serie TV ha visto la sua conclusione con il terminare della quarta stagione, la quale proprio come per Dark conclude l’arco narrativo di tutta la serie.