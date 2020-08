Poste Italiane ha stabilito un rincaro del canone sulle carte di PostePay e BancoPoste rispetto a quello applicato nel 2019. Un aumento che i clienti di Poste Italiane potrebbero non vedere di buon occhio soprattutto in un momento così economicamente difficile. Tuttavia, a dispetto di ciò, l’Istituto continua a favorire i suoi clienti grazie a Sconti Poste, l’iniziativa che consente ai possessori di PostePay e Bancoposta di fare acquisti usufruendo di interessanti agevolazioni.

Per quanto riguarda il costo del canone annuo della PostePay, questo sarà più caro rispetto allo scorso anno attestandosi sui 12 euro. Il costo di emissione della carta sarà di 5 euro ai quali vanno aggiunti 15 euro di ricarica minima. Per quanto riguarda le commissioni sui prelievi invece, le commissioni non subiscono alcuna variazione, ad eccezione di quelli effettuati all’estero nei Paesi Non Euro. In questo caso il costo è di + 1,10% dell’importo del prelievo, aumento stabilito già dal 1 luglio 2019.

Vantaggi e caratteristiche della Postepay Evolution

Nonostante il sensibile aumento del canone, la Postepay resta un ottimo prodotto finanziario. L’Evolution, dotata di Iban, è una carta ideale per realizzare numerose operazioni bancarie. Essa consente di ottenere l’accredito dello stipendio o della pensione, di domiciliare le bollette e di effettuare bonifici. Inoltre una volta ricaricata, la somma è immediatamente disponibile sul saldo della carta. La ricarica è piuttosto semplice e si può effettuare dal sito postepay.it oppure attraverso la app Postepay e presso tutti gli sportelli automatici Atm. Gli sportelli sono presenti in più di 40 mila punti vendita e 12 mila uffici postali.

La PostePay Evolution non ha dunque nulla da invidiare alle carte di credito bancarie e come spiegato risulta estremamente comodo il suo utilizzo. Anche grazie al servizio che Poste Italiane offre con la app di Postepay che consente ai possessori dell’Evolution di controllare i propri movimenti, pagare le utenze e di effettuare una molteplicità di operazioni. Tra queste acquistare i biglietti del trasporto urbano, il carburante e la sosta sulle strisce blu. Inoltre grazie al servizio P2P si può decidere di scambiare denaro con la community